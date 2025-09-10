Трети ден бушува пожарът в Сакар

Трети ден продължава битка с огъня в Сакар планина. Активен е един фронт от пожара, който се развива на площ от близо 13 хил. декара между селата Лисово, Младиново и Костур.

Бедственото положение в района остава в сила, но пряка опасност за населените места няма.

В сряда в битката с огъня участват 13 екипа пожарникари. Помагат им горски служители и доброволци от формированието на община Свиленград.

Две верижни машини правят просеки, тъй като теренът, в който се развива пожарът е трудно достъпен.

Работи се основно на фронта откъм село Лисово, който все още е активен.