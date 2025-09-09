Пламъците в Сакар вече обхванаха 8 хиляди декара

Пожарът в Сакар се разрасна и вече е на площ от 8 хиляди декара. Гори между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово.
Към момента няма риск за хората и къщите в населените места.
Екип на bTV е на място в землището на село Лисово. Това е единият фронт от поредния голям пожар в Сакар за тази година.
Огънят пламти в труднодостъпни местности и дерета и заради това гасенето е толкова трудоемко и времеотнемащо.
Две тежки верижни машини проправят просеки. Общо 100 души работят на терен, от които 14 екипи са на пожарната. Има още горски служители, военнослужещи и доброволци.
В района е обявено частично бедствено положение от община Свиленград.
