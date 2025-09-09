dalivali.bg
България

Пламъците в Сакар вече обхванаха 8 хиляди декара

Екип на bTV е на място в землището на село Лисово

Мария Георгиева

Публикувано в  12:42 ч. 09.09.2025 г.

Пожарът в Сакар се разрасна и вече е на площ от 8 хиляди декара. Гори между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово.

Към момента няма риск за хората и къщите в населените места.

Екип на bTV е на място в землището на село Лисово. Това е единият фронт от поредния голям пожар в Сакар за тази година.

Огънят пламти в труднодостъпни местности и дерета и заради това гасенето е толкова трудоемко и времеотнемащо.

Пожарът в Сакар се разрасна, в гасенето се включват и военнослужещи

Две тежки верижни машини проправят просеки. Общо 100 души работят на терен, от които 14 екипи са на пожарната. Има още горски служители, военнослужещи и доброволци.

В района е обявено частично бедствено положение от община Свиленград.

