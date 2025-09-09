dalivali.bg
Самоотвод по делото за трагедията в Разград: Майката на 19-годишния, блъснал трима до заведение, работи в съда (ВИДЕО)

Самоотвод по делото за трагедията в Разград: Майката на 19-годишния, блъснал трима до заведение, работи в съда (ВИДЕО)
България

13-ти ден битка с огнената стихия: Пожарът в Рила е засегнал 2600 декара

Още от вчера започна да се прекарва водна линия от върха в посока югозапад по активния фронт

Публикувано в  11:44 ч. 09.09.2025 г.

В Рила- битка с пожара 13-и ден! Досега огнената стихия е засегнала 2 600 декара. 

Западният фронт на пожара в Национален парк „Рила“ е овладян

В района е завалял дъжд вчера, а огънят не се разраства заради ограничителни просеки, които пожарникари и доброволци са изградили. Опасност обаче все още създават тлеещи дънери по целия фронт, които може да предизвикат разпалване при повишаване на температурите и излизане на по-силен вятър. Огнищата се гасят ръчно. Най-сложна остава ситуацията по западния и югозападния фронтове, където и днес ще бъдат съсредоточени усилията на екипите. 

Девети ден гори пожарът в Национален парк „Рила“

В гасенето участват над 100 души- пожарникари, служители на Националния парк, горски, военни и доброволци.

Преди дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара. 

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново. 

Военнослужещи от Сухопътните войски участват в потушаването на два големи горски пожара в Рила и Сакар, съобщиха от пресцентъра на МО. Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия на 3 механизиран батальон от Трето бригадно командване се включи в дейностите по овладяването на големия горски пожар под връх Исмаилица, на територията на Национален парк „Рила“. Групата е в състав от 20 военнослужещи и ръководител старши лейтенант Камен Велков. Военнослужещите се включват за пореден ден в борбата с огъня на територията на Национален парк „Рила“ по искане на областния управител на Благоевград Георги Динев, с разрешение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

В област Хасково модул от 31-ви батальон в състав от 22-ма военнослужещи участва в гасенето на големия пожар, който гори от вчера в землището на село Лисово, Община Свиленград. Военнослужещите действат по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.

