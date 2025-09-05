Борбата с огъня в Национален парк „Рила“ продължава вече девети ден. Макар че пламъците на няколко пъти бяха локализирани, вчера те се разраснаха във високата част на планината.
В гасенето се включи и военен хеликоптер.
Пожарникари и служители на парка с пожарна техника минаваха през ски зона „Квартала“, за да стигат до североизточната част на пожара.
Снощи задимяването се усети и в Благоевград заради силния вятър.
Борбата с огъня в планината започна в края на август, когато над територията над Горно Осеново иглолистна гора в труднодостъпен регион се запали. Оттогава огнеборци, специални екипи и доброволци помагат в гасенето.
