Борбата с огъня в Национален парк „Рила“ продължава вече девети ден. Макар че пламъците на няколко пъти бяха локализирани, вчера те се разраснаха във високата част на планината.

В гасенето се включи и военен хеликоптер.

Пожарникари и служители на парка с пожарна техника минаваха през ски зона „Квартала“, за да стигат до североизточната част на пожара.

Снощи задимяването се усети и в Благоевград заради силния вятър.

Борбата с огъня в планината започна в края на август, когато над територията над Горно Осеново иглолистна гора в труднодостъпен регион се запали. Оттогава огнеборци, специални екипи и доброволци помагат в гасенето.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/pozhar-1.html

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK