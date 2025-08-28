Пожар гори в труднодостъпен терен над село Горно Осеново, в обхвата на ДГС Симитли, съобщиха от ЮЗДП за bTV.

Гори иглолистна гора и листна маса. Огънят е на над 1800 метра надморска височина. Първи на място пристигат горски служители от ДГС-Симитли.

Изпратено е подкрепление от ДГС-Благоевград, на място има и екипи на Пожарната.

Пожарът не застрашава населени места.

