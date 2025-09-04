Въпреки че в понеделник пожарът беше локализиран, днес той продължи да се разраства

Огънят в парк "Рила" още гори - задимяването се усети и в Благоевград (СНИМКИ)

Пожарът в Национален парк "Рила" придължава да гори. Огънят се вижда от Симитли.

Въпреки че в понеделник пожарът беше локализиран, днес той продължи да се разраства във високата част на планината.



Днес в гасенето се включи и военен хеликоптер, а пожарникари и служители на националния парк с пожарна техника минаваха през ски зона "Картала", за да стигат до североизточната част на пожара, осигурявайки вода в близост до него.

Тази вечер задимяването се усети и в Благоевград, заради силния вятър.

Снимка: Мариета Димитрова

Утре борбата с огъня продължава.

