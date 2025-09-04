Пожарът в Национален парк "Рила" придължава да гори. Огънят се вижда от Симитли.
Въпреки че в понеделник пожарът беше локализиран, днес той продължи да се разраства във високата част на планината.
Днес в гасенето се включи и военен хеликоптер, а пожарникари и служители на националния парк с пожарна техника минаваха през ски зона "Картала", за да стигат до североизточната част на пожара, осигурявайки вода в близост до него.
Тази вечер задимяването се усети и в Благоевград, заради силния вятър.
Утре борбата с огъня продължава.
