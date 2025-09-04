dalivali.bg
Голям пожар в Рила: Огнеборци, горски и доброволци атакуват огнищата от двете страни

Все още има активно горене във високата част на планината

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:21 ч. 04.09.2025 г.

Продължават усилията на огнеборци, горски служители и доброволци за овладяване на пожара в Национален парк "Рила". Вчера в гасителните действия се включиха военнослужещи и хеликоптер "Кугър".

Все още има активно горене във високата част на планината, но огнищата се атакуват от две страни, информира тази сутрин Радио Благоевград. 

Пожарникари и служители на националния парк с пожарна техника минават през ски зона "Картала" и така стигат до североизточната част на пожара, осигурявайки вода в близост до него. Близо 40 огнеборци вече са на терен, а след 10.00 часа се очаква военният хеликоптер да се включи отново в пожарогасенето.

Пожарът в Национален парк "Рила" избухна миналия четвъртък над симитлийското село Горно Осеново и нанесе огромни щети на защитената територия.

