Военни трети ден помагат в гасенето на пожара в Рила

Военнослужещи от Сухопътните войски и днес помагат в борбата с големия пожар в Рила.

Това е третият пореден ден, в който те се включват в гасенето на огъня над село Горно Осеново, на територията на Национален парк „Рила“.

На място са 20 военни от 3-ти механизиран батальон в Благоевград, част от Трето бригадно командване.

Те действат рамо до рамо с пожарникари и горски служители, а ръководител на групата е старши лейтенант Иван Дуков.

Въпреки проливния дъжд през нощта, пожарът все още не е потушен. Днес гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони. В субалпийския пояс, в посока върховете Капатник и Скачковец, сухата трева е изгасена. Екипите са разпределени на две основни групи, по периферията, за да не се допуска разпространението

Пожарът в националния парк избухна преди дни, на 28 август, над село Горно Осеново. В следващите няколко дни той прогресивно се разрастна, като в гасенето се включиха военни с хеликоптер.

