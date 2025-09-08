Западният фронт на пожара в Национален парк „Рила“ е овладян. На терен обаче все още са десетки пожарникари, служители на Националния парк и доброволци.
Вчера беше изградена защитна линия и по южния фронт. Участъкът е труден, скалист и сух, а растителността на 2 100 метра надморска височина е лесно запалима.
12 дни продължава гасенето на пожара, който пламна на територията на Национален парк „Рила“ над симитлийското село Горно Осеново.
Днес действията по овладяването на огъня продължават.
