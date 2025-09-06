Десети ден продължава гасенето на пожара, който пламна на територията на Национален парк „Рила“ над симитлийското село Горно Осеново.

Днес на терен са над 70 души, гаси се в момента и с летателна техника.

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара на територията на Национален парк „Рила“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Вертолетът е излетял в 10:31 часа, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново.

Гаси се основно по северния и североизточния фронт на пожара.

От рано сутринта на терен са пожарникари, горски служители и паркови екипи, чиято работа е насочена към овладяване на огнената стихия. В гасенето участва и доброволното формирование на Благоевград.

Сложността на пожара се обуславя от изключително трудния терен – огънят е на над 1900 метра надморска височина, при изключително стръмен терен с над 70 градусови наклони.

Има и много паднала дървесина, което също е предпоставка за развитие на пожара.

