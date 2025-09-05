Пожарът в Рила се разраства още. Борбата с огъня в Националния парк продължава осми ден, а пламъците обхващат нови територии високо в планината.

Засегната площ вече е 500 декара. На терен днес са над 80 души в борба с огнената стихия.

Снимка: bTV



Районът е много труднодостъпен, на надморска височина между 1800 и 2200 метра, до който се стига с високопроходими автомобили и повече от час ходене пеша.

Пожарникари и служители на парка с пожарна техника минаваха през ски зона „Картала“, за да стигат до североизточната част на пожара.

В помощ на огнеборците и днес се включва хеликоптер от авиобаза „Крумово“. За момента опасност за населените места и вилните зони в района няма.

Снимка: bTV

Борбата с огъня в планината започна в края на август, когато над територията над Горно Осеново иглолистна гора в труднодостъпен регион се запали. Оттогава огнеборци, специални екипи и доброволци помагат в гасенето.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK