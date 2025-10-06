Американският алпинист Балин Милър търси адреналин в най-предизвикателните скали за катерене в света.

Поредното такова изпитание отнема живота му. 23-годишният мъж умира пред погледите на стотици негови последователи, които го следят на живо в социалните мрежи, докато се катери в планината Ел Капитан в Национален парк „Йосемити“ в Калифорния, САЩ.

Миналата сряда звездата в катеренето изкачва 730-метровия маршрут „Море от мечти“ в националния парк. Той се движи сам, самоосигурява се с въже – без партньор, разказват американските медии.

Милър успешно завършва изкачването си. Но когато дърпа екипировката си - пада. Предпазното му устройство вече не е работило.

Според американските медии най-малко 500 зрители са гледали драмата на живо. Майката на алпиниста - Жанин Жирар-Мурман, потвърди неговата смърт.

„Сърцето и душата му принадлежаха изцяло на катеренето. Той просто ги обичаше, никога не ставаше въпрос за пари или слава“, казва тя.

В деня на трагедията служителите на Националните паркове на САЩ са работили с ограничен капацитет поради спирането на работата на правителството. Въпреки това, рейнджъри са били незабавно изпратени на място. Властите разследват инцидента.

На 1 октомври правителството на САЩ спря работа за първи път от шест години, след като Конгресът не постигна консенсус за бюджета.

915-метровият гранитен монолит Ел Капитан се смята за една от най-трудните за катерене планини в света. Тя често взема жертви.

Милър е третият човек, който загива през последните месеци. Предишните жертви са 18-годишен катерач от Тексас, който също се е качвал самостоятелно, и 29-годишна жена, която е била смачкана от клон.

Милър е определян за изгряваща звезда в света на катеренето.

Той става известен със самостоятелното си изкачване по изключително трудния маршрут Slovak Direct на връх Маккинли в Аляска – за 56 часа.

Съвсем наскоро той се катери в Патагония и по Канадските скалисти планини – през ледения маршрут Reality Bath, който през последните 37 години никой не беше преминавал успешно.

Екстремният атлет израства в Аляска, където се катери брат си и баща си.

Последното пътуване на Милър до Калифорния не е било замислено като екстремно приключение. По думите на близките му той е искал да се наслади на красотата на парка и по-късно да се събере отново със семейството си.

