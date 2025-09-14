Група от 25 алпинисти заседна в опит да изкачи най-високия връх в Русия Елбрус след скъсване на кабинков лифт. За това пишат руски медии. Трима са загинали.

Елбрус се намира в Кавказките планини на 5642 метра надморска височина

Хората са останали без топли дрехи, документи и оборудване, които са били в кабинките на лифта, който е запечатан. Всички 25 души са се изкачвали на Елбрус за първи път. Те са спрели на височина 3780 метра, за да се аклиматизират там. След скъсването на кабинковия лифт гидовете са съобщили на туристите, че не могат да слязат сами и им се наложило да пренощуват в кабинките и да чакат помощ.

Групата е спусната на по-безопасна височина с камиони „Камаз”. Няма пострадали.

Инцидентът се е случил на 12 септември.

Елбрус е най-високият планински връх в Русия и Европа.Елбрус е включен в списъка на най-високите върхове на света „Седемте върха“. Благодарение на добре развитата транспортна и съпътстваща инфраструктура, Елбрус и прилежащите му райони са много популярни за отдих, спорт, туризъм и алпинизъм.

