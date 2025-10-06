Спасителни екипи продължават операциите по издирване и евакуация на стотици туристи, блокирани от внезапна снежна буря в района на източната страна на връх Еверест в Тибет, съобщиха китайски държавни медии.

Необичайно обилни снеговалежи и дъждове връхлетяха Хималаите, причинявайки сериозна опасност за стотици хора.

Около 350 туристи вече са достигнали до малкото планинско селище Цюданг, а с над 200 души е осъществен контакт, съобщи CCTV.

Туристите са били в отдалечената долина Карма, която води към източната страна на Еверест – Кангшунг, по време на осемдневния национален празник в Китай. Общо в района е имало близо 1000 души.

„Толкова беше влажно и студено, че реално рискувахме да се сдобием хипотермия“ казва Чен Гъшуан, част от група от 18 души, които са стигнали до Цюданг.

„Времето тази година е ненормално. Нашият водач каза, че никога не е виждал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно.“

Снеговалежите в долината на средна надморска височина от 4200 м започнаха в петък вечер и продължиха през цялата събота. Екипите са били принудени да прекарат нощта в планината, изправени пред бури със сняг, гръмотевици и мълнии.

„Когато стигнахме до селото, ни посрещнаха местни хора с топъл чай и храна. Бяхме толкова измръзнали, че плачехме от облекчение.“, споделя водача на една от групите.

Масова спасителна операция

Стотици местни жители и доброволци са помогнали за разчистване на снежните преспи.

Спасителните екипи организират поетапното слизане на останалите туристи.

Хеликоптери не са използвани заради лошите метеорологични условия.

Продажбата на билети и достъпът до северната част на Еверест бяха преустановени от събота вечер, съобщиха местните власти.

На юг от Тибет в съседен Непал, проливни дъждове доведоха до свлачища и наводнения, при които загинаха поне 47 души от петък насам.

35 души са загинали само в източния район Илам, близо до индийската граница.

9 души са в неизвестност, а 3 са загинали от мълнии.

Октомври – обичайно сух сезон

По принцип октомври е един от най-подходящите месеци за трекинг в Хималаите, тъй като мусонните дъждове приключват и времето се стабилизира. Но тази година аномалното време е изненадало както местните водачи, така и туристите.

Към момента няма потвърждение дали всички местни гидове и помощен персонал са в безопасност.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK