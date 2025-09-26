За първи път човек изкачи Еверест без допълнителен кислород и завърши пълно спускане със ски до базов лагер.

37-годишният поляк Анджей Баргел се изкачва в продължение на 16 часа от четвърти лагер до най-високия връх на Земята.

Баргел изминава маршрута от четвърти лагер (около 7900 м) до върха на Еверест (8848 м) за 16 часа – постижение, което само по себе си е изключително трудно без кислород. След кратък престой на върха, той обува ските и поема надолу по южния маршрут през Кумбу Айсфол, считан за едно от най-опасните места в Хималаите. На следващия ден достига успешно до базовия лагер (около 5300 м).

През 2018 г. Баргел стана първият човек, спуснал се със ски от втория най-висок връх К2 без допълнителен кислород.

Повечето експедиции на Еверест използват кислородни бутилки, тъй като на височина над 8000 м – т.нар. зона на смъртта – съдържанието на кислород във въздуха е критично ниско.

Карането на ски в тези условия изисква не само огромна физическа издръжливост, но и перфектна техника и психическа устойчивост, тъй като падането може да е фатално.

Допълнителна трудност са променливото време, лавинната опасност и нестабилните ледници.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK