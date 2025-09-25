Украинският президент Володимир Зеленски отправи ултиматум към руските власти да спрат войната или да си "намерят бомбоубежища".

Това той заяви в интервю за новинарския The Axios Show. По думите му украинските военни няма да се поколебаят да атакуват центрове на руската власт като Кремъл, ако руските удари по инфраструктурата и цивилното население на Украйна продължат.

"Те трябва да знаят къде са бомбоубежищата", заяви той, уверявайки се, че "ще се нуждаят" от тях. Зеленски обаче подчерта, че цивилното население никога няма да бъде цел на украински атаки, предаде БНР.

В същото интервю той заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал зелена светлина за извършване на ответни удари срещу Русия с американски оръжия, ако Русия атакува енергийната инфраструктура на Украйна.

"Ако атакуват нашата енергетика, президентът Тръмп подкрепя идеята, че можем да отговорим по тяхната енергетика", казва Зеленски.

Зеленски добави, че когато двамата лидери са се срещнали във вторник, е поискал от Тръмп едно конкретно нещо - нова оръжейна система, която би принудила руския президент Владимир Путин да се включи в преговори.

Той отбеляза, че ще назове системата, след като камерите бъдат изключени. Въпреки че призна, че Украйна вече разполага с дронове, способни да нанасят удари надалеч в Русия, той добави, че търси допълнителна оръжейна система, за да ускори края на войната.

Освен това украинският президент отбеляза, че е "готов" да напусне поста си след края на войната, настоявайки, че "целта" му е да сложи край на този конфликт.

Зеленски също така посочи, че ще настоява за избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня с Русия.

