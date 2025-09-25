Володимир Зеленски: Готов съм да се оттегля от президентския пост след края на войната

Нямам намерение да ръководя страната в мирно време. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за „Аксиос, цитирано от БТА. Пред медията той обещава да поиска от парламента свикване на избори, ако бъде постигнато споразумение за спиране на огъня.

„Целта ми е войната да приключи, а не да остана на поста", отговори Зеленски на въпрос на американската медия дали ще смята работата си за завършена, когато войната приключи, и добави, че е „готов да се оттегли“. По думите му ситуацията със сигурността и Конституцията на Украйна представляват предизвикателство пред провеждането на избори, но това все пак е възможно.

На срещата си с Тръмп във вторник украинският президент заяви, че ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня „може да използваме този период и аз ще дам сигнал на парламента (за насрочване на избори)".

Зеленски допълва, че разбира, че хората може да искат „лидер с нов мандата“, който да взема моментни решения, необходими за постигането на дълготраен мир. Той обаче отбеляза, че опасенията за безопасността могат да затруднят организирането на избори.

Президентският вот в Украйна беше отложен за неопределено време, докато продължава войната с Русия. Факт, използван от критиците, включително и от американския президент Доналд Тръмп, припомня „Аксиос".

Зеленски беше избран за президент на Украйна през 2019 г. Ако не беше започнала войната с Русия, мандатът му трябваше да приключи през май 2024 г. Конституцията на Украйна обаче забранява изрично произвеждането на избори по време на въведено военно положение.