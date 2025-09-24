Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след последните събития американският президент Доналд Тръмп му вярва повече, отколкото на руския лидер Владимир Путин. Думите му са част от изявление по време на брифинг в Ню Йорк след среща с американския му колега, съобщава БТА, позовавайки се на „Укринформ“.

Зеленски отбеляза, че Тръмп преди това е поддържал определени отношения и диалог с Путин, и в резултат на това е вярвал на информацията, която руският президент е споделял с него за Украйна, включително твърденията, че армията на Кремъл скоро ще окупира целия Донбас.

Според Зеленски, по време на телефонните им разговори или срещи Тръмп понякога повтарял тези твърдения и казвал, че трябва да се направи нещо по въпроса.

Зеленски обаче обясни, че с течение на времето Тръмп е осъзнал, че информацията, която получава от Путин, е далеч от реалната ситуация на бойното поле и далеч от истината. Зеленски каза, че сега Тръмп му вярва повече.

Като пример той посочва украинската контраофанзива край Добропилия през септември, при която украинските защитници са успели да освободят около 360 квадратни километра земя. Той подчерта, че проблемът не е само в броя на възвърнатите квадратни километри, а по-скоро в разпространяваната от Русия версия, като посочи, че победите не могат да се представят като загуби.

Според Зеленски, това е оказало известно влияние върху партньорите на Украйна.

Украинският президент изразява увереност, че американският президент Доналд Тръмп може да промени хода на водената от Русия война срещу Украйна. Вашингтон е готов да предоставят гаранции за сигурност след края на войната, добави той пред медиите след разговора си с американския президент в рамките на Общото събрание на ООН.

Зеленски посочи и потенциалната роля на китайския лидер Си Цзинпин. Той обаче заяви, че не вижда никакво желание от страна на Китай да сложи край на войната. Украинският президент също така отбеляза, че администрацията на САЩ се стреми да гарантира, че натискът върху Русия и подкрепящите я страни се упражнява успоредно с Европа.

Украинският президент даде положителна оценка на разговора с американския му колега, определяйки го като „добра дискусия“. Зеленски подчерта, че Тръмп е реагирал положително на всичко, споделено от украинската страна, включително подходите на Киев за установяване на мир.

