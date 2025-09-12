dalivali.bg
София
Тръмп: Tърпението ми към Путин свършва

„То някак изтича, и то бързо, но за тангото трябват двама“, каза още президентът на САЩ

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:07 ч. 12.09.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин изтича и намекна за налагане на строги санкции във връзка с войната в Украйна, като същевременно посочи, че и Киев трябва да направи компромис, предаде БГНЕС.

„То някак изтича, и то бързо, но за тангото трябват двама,“ каза Тръмп в предаване по Fox News, когато го попитаха дали търпението му се изчерпва заради отказа на Русия да сложи край на конфликта. 

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

„Изумително е. Когато Путин искаше да го направи, (президентът Володимир) Зеленски не искаше. Когато Зеленски искаше да го направи, Путин не искаше. Сега Зеленски иска, а Путин е въпросителен знак. Ще трябва да действаме много, много решително. 

