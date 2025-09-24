dalivali.bg
Володимир Зеленски пред ООН: Светът преживява най-разрушителната надпревара във въоръжаването в историята

Украинският президент заяви това в своя реч пред Общото събрание на ООН

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:23 ч. 24.09.2025 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Общото събрание на ООН, че светът преживява най-разрушителната надпревара във въоръжаването в историята на човечеството.

В речта си той също така обвини руския президент Владимир Путин, че се опитва да продължи войната, като я разширява извън пределите на Украйна.

„Украинците са миролюбив народ. Те са народ, който иска да живее свободно, в собствената си независима страна. Ето защо инвестираме в отбрана“, заяви украинският лидер.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия.

Кремъл заяви, че „няма алтернатива“ на продължаването на войната срещу Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен представи съвсем 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор.

Володимир Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

