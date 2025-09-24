dalivali.bg
Кремъл заяви, че „няма алтернатива“ на продължаването на войната срещу Украйна

В отговор на изказването на Тръмп Песков каза, че Русия е мечка, а не тигър, и „няма такова нещо като хартиена мечка“

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:49 ч. 24.09.2025 г.

Кремъл заяви тази сутрин, че за Русия „няма алтернатива“ на продължаването на офанзивата срещу Украйна, която започна през 2022 г., съобщи AFP.

„Продължаваме специалната военна операция, за да защитим интересите си и да постигнем целите, поставени от руския президент Владимир Путин“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред радио RBC.

Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия и дори да отиде по-далеч

„Правим това както за настоящето, така и за бъдещето на страната ни. За много поколения напред. Ето защо нямаме алтернатива“, настоя той.

Кремъл също така заяви, че руските войски напредват по всички фронтове в Украйна, отхвърляйки предположенията на Доналд Тръмп, че Украйна може да си върне всички завзети територии, съобщи Ройтерс.

Русия отхвърли твърдението на Тръмп, че е „хартиен тигър“

В отговор на изказването на американския президент, че Русия е „хартиен тигър“, Песков заяви, че Русия е мечка, а не тигър, и „няма такова нещо като хартиена мечка“.

