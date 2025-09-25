Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предположи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още се стреми да работи за постигането на мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Песков е казал това, след като по-рано тази седмица Тръмп промени рязко изказванията си в подкрепа на Киев.

След среща с украинския си колега Володимир Зеленски във вторник президентът на САЩ заяви, че смята, Киев може да си върне цялата територия, завзета от Русия, и че трябва да действа сега, докато Москва е изправена пред икономически проблеми.

Москва смята, че администрацията на Тръмп запазва политическата воля да намери решение на войната. Русия е готова да участва в мирни преговори, подчерта днес Песков.

"Всъщност, виждаме различна риторика, която идва от Вашингтон. Засега изхождаме от това, че Вашингтон запазва политическата си воля, а президентът Тръмп запазва политическата си воля да продължи да полага усилия за мирно уреждане на конфликта в Украйна", заяви Песков.

Той добави, че изявленията на Вашингтон за последствия за Русия, в случай че тя откаже добросъвестни преговори, не противоречат на декларираното желание на САЩ да реши конфликта в Украйна по дипломатически път.

