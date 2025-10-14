Защо Тръмп реши да помогне на Украйна да атакува руската икономика?

От няколко месеца Съединените щати предоставят на Украйна точна информация за енергийните съоръжения, които ще бъдат бомбардирани в Русия. Тази подкрепа контрастира с миналото отношение на Доналд Тръмп към Владимир Путин. Официално Вашингтон иска да накара Москва да преговаря. Но това вероятно не е единствената мотивация на американския президент.

Интензивната кампания за бомбардиране на руската енергийна инфраструктура от страна на Украйна е насърчавана и активно подкрепяна от Вашингтон от месеци, твърди „Файненшъл таймс“. Съединените щати са предоставили подробна разузнавателна информация, която би позволила на украински ракети с голям обсег и дронове да поразяват съоръжения – като рафинерии и петролни депа – разположени на стотици километри от украинската граница на руска територия, съобщи британският бизнес и финансов ежедневник, цитиран от БГНЕС.

В началото на октомври „Уолстрийт Джърнъл“ разкри, че Доналд Тръмп е планирал да предостави този тип данни на украинската армия. В действителност, президентът изглежда е действал от дълго време. Според съобщенията, Доналд Тръмп е решил да предостави тази информация на Украйна, след като е говорил за това по телефона с украинския си колега Володимир Зеленски в средата на юли. Целта изглежда е да се принуди Владимир Путин да се огъне под тежестта на бомбардировките, насочени към енергийната инфраструктура, за да бъде принуден да преговаря, обяснява британското издание. Петролът всъщност остава звездата на руския износ, въпреки международните санкции.

Това споразумение между Вашингтон и Киев би представлявало най-конкретния знак досега за промяната в настроението на Доналд Тръмп към Владимир Путин. От юли насам украинците успяха да ударят поне 16 от 38-те руски петролни рафинерии. Някои обекти, като например във Волгоград, на повече от 350 километра от украинската граница, дори са били ударени няколко пъти. Но до каква степен Украйна се нуждае от американско разузнаване, за да удари този тип съоръжения? „Рафинериите или складовете за гориво са цели, чието местоположение е известно и често е достъпно в Google Maps. Освен това те не са движещи се цели, които изискват достъп до най-новите сателитни данни, за да сме сигурни, че ще ударим правилното място“, казва Хюсейн Алиев, специалист по войната в Украйна в Университета в Глазгоу.

Само че не е нужно да се вземат предвид само GPS координатите.

„Съединените щати разполагат с огромно съзвездие от спътници и радари, които могат прецизно да картографират електромагнитните сигнатури на противовъздушната отбрана. Това е важно за коригиране на плана на полета – височина, траектории – на ракети и дронове, за да се избегнат тези защитни съоръжения“, обяснява Франк Ледуидж, специалист по военни въпроси в съветската сфера в Университета в Портсмут.

Споделянето на разузнавателна информация от Съединените щати не е нищо ново. От началото на руската инвазия „Вашингтон обикновено предоставя местоположението на цели от интерес за украинските военни“, пише Егле Е. Мураускайте, експерт по сигурността в Университета на Мериленд, през 2023 г. През април 2022 г. руският военен кораб „Москва“ беше потопен в Черно море от украински удари благодарение на американското разузнаване. „Но досега това бяха предимно военни и тактически цели, докато енергийните инфраструктури, разположени на по-големи разстояния, представляват нови стратегически цели“, отбелязва Ерик Стийнман, специалист по въпросите на военната сигурност в контекста на руско-украинската война в Холандския институт за международни отношения Клингендал.

Целта вече не е просто да се унищожат складове за боеприпаси или командни центрове близо до фронта, а да се повлияе на способността на Русия да финансира войната или да доставя гориво на механизираните си части. Администрацията на Тръмп също е тясно ангажирана във всяка стъпка от тази бомбардировъчна кампания. Вашингтон не само получава украински заявки за конкретни обекти, но и „определя кои приоритетни цели да бъдат атакувани“, отбелязва „Файненшъл таймс“. „Украинският флот от дронове се е превърнал в „инструмент“, използван от Вашингтон, за да отслаби руската икономика и да подтикне Владимир Путин към преговори“, смята британският ежедневник.

Този подход не е нищо подобно на този, който Доналд Тръмп възприе в началото на мандата си. Малко след завръщането си в Белия дом, той реши да „постави на пауза“ обмена на разузнавателна информация с Украйна. Този път изглежда, че отива дори по-далеч от своя предшественик Джо Байдън, който се бавеше с разрешаването на Киев да удари руска територия.

Макар че този нов подход може да звучи като ескалация на напрежението между САЩ и Русия, той не означава непременно това. „Ако целта наистина е да се подтикне Русия към преговори чрез бомбардиране на нейната инфраструктура, шансовете за успех са малки. Засегнато е само около 20% от производството на петрол, което не е достатъчно. Въздействието ще бъде усетено предимно от цивилното население и все още ще има достатъчен капацитет за осигуряване на приоритетни доставки за въоръжените сили“, оценява Хюсейн Алиев. „Ще са необходими удари в експоненциално по-голям мащаб, за да се постигне промяна. Няма прецедент в историята, който да предполага, че бомбардирането на дузина инфраструктурни проекти може да принуди противник да преговаря“, потвърждава Франк Ледуидж.

И така, каква е целта? „Американската цел може би е по-скоро деескалация на напрежението“, посочва Ерик Стайнман. Присъединявайки се към тази кампания, американците гарантират, че Украйна ще нанася удари само по военно приемливи цели и по този начин ще избегне всякаква ескалация. Споделянето на разузнавателна информация показва, че има „ограничение, наложено от Съединените щати върху вида цели, които украинците могат да нанасят удари с американски оръжия“, добавя Ерик Стайнман. Имплицитното успокояване на Москва по този въпрос е още по-важно, предвид плановете на Вашингтон да достави далекобойни ракети „Томахоук“ в Киев. Тъй като тези оръжия могат да причинят хаос на бойното поле и извън него, експерти, интервюирани от „Франс 24“, , смятат, че Русия трябва да бъде подготвена за тяхното пристигане.

Още по-цинично, Франк Ледуидж добавя, че става въпрос и за това „Доналд Тръмп да се увери, че няма да поеме отговорност в случай на поражение на Украйна“. „Той не иска да му се казва, че не е подкрепял Украйна, ако бъдещите мирни преговори се обърнат в полза на Русия“, заяви още експертът.

