Владимир Путин: Добре, няма да го правя повече

Руският президент сравни тревогата около дроновете в Европа с паника около НЛО

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:58 ч. 03.10.2025 г.

В политическия дискусионен клуб "Валдай" в град Сочи руският президент Владимир Путин (72) направи коментар, който германското издание „Билд“ определя като поредна „мащабна атака“.

Седмици наред дронове нарушават критична инфраструктура в Европа и парализират летища над Полша, Дания, Швеция, Норвегия, балтийските държави, Германия. Русия досега отрича да има нещо общо с летателните апарати.

Когато водещият на събитието пита Путин „Изпратихте ли дронове в Дания?“, той започва да се смее и казва, докато махва с ръка: „Няма да го направя отново“, след пренебрежително „Добре, добре“.

Путин предупреди САЩ, че има риск от ескалация, ако предадат на Украйна ракети

„Не във Франция, не в Дания...“, допълва руският държавен глава.

Признание ли е това, че Русия стои зад дроновете, пита „Билд“.

„Едва ли. Путин се подигра на тревогата, която дроновете предизвикват в Европа. Той дори сравни тази тревога с паника около НЛО. Тоест отхвърли цялото нещо като плод на въображението си“, коментира изданието.

Снимка: Ройтерс

След това Путин заяви, че дронът над Франция е било опит да се отвлече вниманието от вътрешнополитическите проблеми на страната. По думите му НАТО иска да разпалва напрежението, за да увеличи разходите за отбрана.

Дмитрий Медведев: Война на „Стара Европа“ срещу Русия може да ескалира в ядрен конфликт

„Рискът от конфронтация ще се увеличи значително“, заплаши той.

Снимка: Ройтерс

Путин също отрече да има войски, разположени на финландската граница, и определи НАТО като „хартиен тигър“. Тръмп по-рано заяви, че Русия е именно такъв, защото е искала да превземе Украйна за три дни, а след три години все още не е успяла.

Руският президент Владимир Путин предупреди САЩ да не допуснат нова ескалация на войната, ако доставят далекобойни ракети "Томахок" на Украйна.

След това Владимир Путин похвали американския президент Доналд Тръмп за усилията му за мир в Близкия изток и Украйна.

По думите на руския президент срещата в Аляска е била опит за „търсене на възможни начини за разрешаване на украинската криза. Той каза, че се е чувствал „комфортно“ в разговора си с Тръмп.

Путин: Русия побеждава в

От срещата в Аляска обаче засега няма никакъв ефект. Напротив - Москва дори увеличи интензивността на бомбардировките си, включително провокирайки нарушения на въздушното пространство в Полша, Естония и Румъния. Но Путин не спомена това.

