Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че Европа не може да си позволи война срещу Русия, предава Ройтерс.

„Ако европейските лидери допуснат грешката да предизвикат такава, това може да ескалира в конфликт с оръжия за масово унищожение“, каза Медведев.

Русия, каза Медведев в Telegram, не се нуждае от такава война, включително със „стара Европа“.

„Те просто не могат да си позволят война с Русия“, посочи Медведев, добавяйки, че „възможността за фатален инцидент винаги съществува“.

„И такъв конфликт има абсолютно реален риск да ескалира във война с използване на оръжия за масово унищожение“, коментира Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия.

След изявленията на Украйна, че последната офанзива на руската армия се е провалила, Владимир Путин направи изявление, че руските сили надделяват в „праведната битка“.

„Нашите бойци и командири тръгват в атака, а цялата страна, цяла Русия, води тази праведна битка и работи усилено. Заедно защитаваме любовта си към Родината и единството на историческата ни съдба, борим се и побеждаваме.“, обявява Путин в изявление.

Доналд Тръмп, отменяйки предишната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне териториите, а Вашингтон заяви, че обмисля искането на Киев за получаване на крилати ракети Tomahawk за удари дълбоко в Русия.

