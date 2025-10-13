Русия заяви, че към момента няма планове за телефонен разговор между президента Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, след като американският лидер предупреди, че може да изпрати ракети „Томахоук“ на Украйна.

Тръмп обмисля възможността за доставка на ракети с далечен обсег на Киев чрез европейските съюзници, след като срещата му с Путин в Аляска през август не доведе до мирно споразумение.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти, че все още няма конкретни договорки за телефонен разговор.

Москва нееднократно е подчертавала, че евентуална доставка на оръжия би била възприета като сериозна ескалация.

Ракетите „Томахоук“ имат обсег от 2500 километра и могат да поразяват цели дълбоко в руска територия, включително и столицата Москва.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK