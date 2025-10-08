Русия заяви, че импулсът за постигане на мирно споразумение в Украйна след срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска, до голяма степен е „изчезнал“.

Двамата лидери се срещнаха през август във военновъздушната база в град Анкъридж, Аляска, но не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече три години и половина, припомня АФП.

Дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия оттогава са в застой. И Москва, и Киев нанасят смъртоносни удари по територията на другата страна, а Русия напредва на бойното поле.

„За съжаление, трябва да признаем, че силният импулс, генериран от Анкъридж в полза на споразуменията до голяма степен, изчезна“, каза руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

Той обвини Европа за задънената ситуация, твърдейки, че тя иска да води „война до последния украинец“.

Доналд Тръмп, който обеща да сложи край на войната в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, е все по-разочарован от явното нежелание на Владимир Путин да приеме споразумение.

Американският президент се свърза с Путин няколко седмици след завръщането си в Белия дом, но не успя да изтръгне никакви значителни отстъпки от Кремъл.

Миналият месец американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза пред телевизия „Фокс Нюз“, че Вашингтон обмисля да изпрати на Украйна крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег. Според Путин това би означавало „изцяло ново ниво на ескалация“.

Рябков предупреди, че изпращането на „Томахоук“ в Украйна ще има „тежки“ последствия и призова Вашингтон да преразгледа решението си.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK