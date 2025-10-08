Русия заяви, че импулсът за постигане на мирно споразумение в Украйна след срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска, до голяма степен е „изчезнал“.

Двамата лидери се срещнаха през август във военновъздушната база в град Анкъридж, Аляска, но не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече три години и половина, припомня АФП.

Русия отхвърли твърдението на Тръмп, че е „хартиен тигър“

Дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия оттогава са в застой. И Москва, и Киев нанасят смъртоносни удари по територията на другата страна, а Русия напредва на бойното поле.

„За съжаление, трябва да признаем, че силният импулс, генериран от Анкъридж в полза на споразуменията до голяма степен, изчезна“, каза руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

Тръмп: Tърпението ми към Путин свършва

Той обвини Европа за задънената ситуация, твърдейки, че тя иска да води „война до последния украинец“.

Доналд Тръмп, който обеща да сложи край на войната в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, е все по-разочарован от явното нежелание на Владимир Путин да приеме споразумение.

Американският президент се свърза с Путин няколко седмици след завръщането си в Белия дом, но не успя да изтръгне никакви значителни отстъпки от Кремъл.

Международен анализатор: Много сме далече от началото на края на войната в Украйна

Миналият месец американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза пред телевизия „Фокс Нюз“, че Вашингтон обмисля да изпрати на Украйна крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег. Според Путин това би означавало „изцяло ново ниво на ескалация“.

Рябков предупреди, че изпращането на „Томахоук“ в Украйна ще има „тежки“ последствия и призова Вашингтон да преразгледа решението си. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK