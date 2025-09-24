Духът на един от най-обсъжданите финансисти - Джефри Епстийн продължава да хвърля сянка над британското кралско семейство. Херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън е изпратила имейл с извинение до покойния и осъден финансист Джефри Епстийн, след като той я заплашил, че ще „я унищожи“ по време на ужасяващ телефонен разговор, съобщава The Telegraph.

Случаят датира от април 2011 г., когато Фъргюсън публично се дистанцирала от Епстийн и го нарекла педофил.

Джеймс Хендерсън, тогавашен говорител на херцогинята, разказва, че обаждането било „изключително зловещо и заплашително“. Гласът на Епстийн бил „студен, спокоен, но ужасяващо зловещ – като на Ханибал Лектър“.

По думите на Хендерсън, Епстийн изрично заявил, че ще „унищожи семейство Йорк“ и лично ще съсипе него самия, ако не последва публично отстъпление.

Само месец по-рано, през март 2011 г., Сара Фъргюсън дала телевизионно интервю , в което признава, че е допуснала „ужасна грешка в преценката“, като е приела 15 000 паунда от Епстийн за покриване на свои дългове. В същото интервю тя заявява: „Отвращавам се от педофилията“.

След заплашителния разговор херцогинята изпраща писмо, разкрито от The Sun, в което нарича Епстийн „непоклатим, щедър и върховен приятел“, „смирено се извинява“ за публичните си критики и признава, че той „се чувства ужасно предаден“ от нея.

Хендерсън подчертава, че натискът върху Фъргюсън е бил огромен, тъй като тя се е страхувала за безопасността на семейството си и за репутацията на децата си. „Това беше много преди животът на херцога да бъде съсипан от връзката му с Епстийн. Всеки би направил всичко, за да защити семейството си“, коментира той.

Сянката на Епстийн

Разкритието за извинителния имейл предизвика лавина коментари в социалните медии. В понеделник редица благотворителни организации прекратиха отношенията си с 65-годишната херцогиня. Сред тях са Teenage Cancer Trust, който я освободи като патрон след 35 години, детският хоспис Julia’s House, Prevent Breast Cancer, Natasha Allergy Research Foundation, National Foundation for Retired Service Animals и дори British Heart Foundation, която обяви, че тя вече не е техен посланик.

Джефри Епстийн беше намерен мъртъв в килията си в Ню Йорк през август 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Официално смъртта му е обявена за самоубийство, но случаят остава символ на тайнствения живот на богатите.

