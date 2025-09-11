Премиерът на Великобритания Кир Стармър уволни посланика си във Вашингтон Питър Манделсън след нови разкрития за приятелството на дипломата с починалия Джефри Епстийн. Причината - имейли, които той е писал на Епщайн.

Наричан „Принцът на мрака“ по време на кариерата си като медиен пиар, Манделсън беше принуден да подаде оставка два пъти от лейбъристкото правителство на Тони Блеър в края на 90-те и началото на 2000-те години заради обвинения в неправомерно поведение.

„Имейлите показват, че дълбочината и обхватът на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн са съществено различни от тези, които бяха известни по време на назначаването му“, се казва в изявлението, цитирано от БГНЕС.

„По-специално, предложението на Питър Манделсън, че първата присъда на Джефри Епстийн е била неправилна и трябва да бъде оспорена, е нова информация. В светлината на това и с оглед на жертвите на престъпленията на Епстийн, той е отстранен от поста си на посланик с незабавен ефект“, се добавя в него.

Уволнението дойде, след като вестник The Sun и Bloomberg съобщиха, че Манделсън е изпратил „подкрепящи съобщения“ на Епстийн, докато финансистът е бил разследван в САЩ за сексуални престъпления през 2008 г.

В имейлите членът на Лейбъристката партия казал на Епстийн, че „го следи отблизо и е на разположение, ако имаш нужда“. Манделсън го приканил още да „помни изкуството на войната“, когато се занимава с прокурорите.

Британският политик също така е казал на Епстийн да „се бори за предсрочно освобождаване“ малко преди да получи 18-месечна присъда за признаване, че е набавил дете за проституция.

След публикуването на тези информации 71-годишният Манделсън заяви пред „Би Би Си“, че „се е доверил на уверенията за невинността му, които по-късно се оказаха ужасно неверни“.

