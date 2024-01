Херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън е диагностицирана със злокачествен меланом след отстраняване на ракова бенка. Това се случва по време на лечението ѝ от рак на гърдата, пише Би Би Си.

На херцогинята на Йорк са отстранени и анализирани няколко бенки, докато е извършвана възстановителна операция след мастектомия, съобщи нейният говорител.

New: Sarah Ferguson, Duchess of York, diagnosed with skin cancer - Mole removed is malignant melanoma - Sarah in "good spirits" but finding it “distressing" six months after breast cancer op - Duchess urging everyone to check moles for cancer Story here: https://t.co/R7CfEf0k7L

Тя „остава в добро настроение“, въпреки че е притеснително да ѝ бъде поставена поредната диагноза рак, допълни той.

Сара Фъргюсън преминава през допълнителни изследвания, за да се увери, че диагнозата е уловена в ранен стадий.

„Херцогинята иска да благодари на целия медицински екип, който я е подкрепял, особено на дерматолога ѝ, чиято бдителност е гарантирала, че заболяването е било открито, когато е било необходимо“, каза още говорителят ѝ.

Какво представлява меланомът?

Меланомът е вид рак на кожата, който може да се разпространи в други части на тялото. Основната причина е ултравиолетовата светлина, която идва от слънцето или от солариумите.

Фактори като възраст, бледа кожа, голям брой бенки и фамилна обремененост за рак на кожата могат да увеличат за развитие на меланом.

Признаците, на които трябва да обърнете внимание, включват нова бенка, промяна в съществуваща бенка, големи бенки и дори бенки с неравномерна форма или смесица от цветове. Също така в случаи на болезнени, кървящи или сърбящи бенки, пациентите трябва да се свържат с личния си лекар.

Шансовете за развитие на меланом могат да бъдат намалени чрез прикриване на ръцете и краката от слънчева светлина и използване на слънцезащитни продукти.

Миналата година херцогинята на Йорк беше диагностицирана с рак на гърдата след рутинен преглед с мамограф. Според източници, близки до херцогинята, тя се е върнала в Обединеното кралство, след като първоначално се е възстановявала в Австрия.

Втората диагноза рак в рамките на шест месеца е голямо предизвикателство, но тя е издръжлив човек и получава грижите и подкрепата на семейството си, казват източниците.

Херцогинята разказваше публично за лечението си от рака на гърдата, като призоваваше други жени да се прегледат и използваше подкаста си за повишаване на осведомеността за заболяването. Тя се подложи на единична мастектомия в болница „Крал Едуард VII“ в Лондон, частна клиника, използвана от висши кралски особи.

My cancer was completely symptom-free and I had no idea I was ill – no lump or any other symptoms. I was tempted to put off my routine mammogram screening – but my sister talked me into going. pic.twitter.com/UpS8qUFFIt