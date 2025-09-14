И въздушното пространство на Румъния беше нарушено от дрон тази нощ. Неговият произход не се уточнява, но съседите ни вдигнаха във въздуха изтребители.

Летателният апарат е засечен по време на руска въздушна атака по украинска инфраструктура близо до границата.

Румънските власти предупреждават жителите на югоизточния окръг Тулча близо до Дунава да се укрият.

Два изтребителя F-16 проследяват ниско летящия дрон, докато изчезва от радарите край граничното селище Чилия Веке в посока Украйна.

„Дронът не е прелитал над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението. Екипи от специалисти са в готовност да започнат издирване на евентуални отломки“, заявиха от румънското министерство на отбраната.

Според Володимир Зеленски дронът е летял над 10 километра румънска територия в продължение на около 50 минути.

„Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия. Затова действията винаги трябва да бъдат превантивни. трябва колективна отбрана“, заяви Зеленски.

Заради руската атака по Украйна Варшава също вдигна изтребители и затвори за кратко летището в най-големия си източен град Люблин.

Часове по-рано американският държавен секретар коментира инцидента със свалените дронове над Полша по-рано тази седмица.

„Видяхте напълно подходящия отговор на НАТО. Не желаем това да се повтаря. Смятаме го за неприемливо, злощастно и опасно развитие. Въпросът е дали тези дронове са били умишлено насочени към Полша – ако е така, това би било силно ескалиращ ход“, заяви Марко Рубио.

Засега няма коментар от Русия за инцидента от тази нощ.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK