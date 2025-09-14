И въздушното пространство на Румъния беше нарушено от дрон тази нощ. Неговият произход не се уточнява, но съседите ни вдигнаха във въздуха изтребители.
Летателният апарат е засечен по време на руска въздушна атака по украинска инфраструктура близо до границата.
Румънските власти предупреждават жителите на югоизточния окръг Тулча близо до Дунава да се укрият.
Два изтребителя F-16 проследяват ниско летящия дрон, докато изчезва от радарите край граничното селище Чилия Веке в посока Украйна.
„Дронът не е прелитал над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението. Екипи от специалисти са в готовност да започнат издирване на евентуални отломки“, заявиха от румънското министерство на отбраната.
Според Володимир Зеленски дронът е летял над 10 километра румънска територия в продължение на около 50 минути.
„Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия. Затова действията винаги трябва да бъдат превантивни. трябва колективна отбрана“, заяви Зеленски.
Заради руската атака по Украйна Варшава също вдигна изтребители и затвори за кратко летището в най-големия си източен град Люблин.
Часове по-рано американският държавен секретар коментира инцидента със свалените дронове над Полша по-рано тази седмица.
„Видяхте напълно подходящия отговор на НАТО. Не желаем това да се повтаря. Смятаме го за неприемливо, злощастно и опасно развитие. Въпросът е дали тези дронове са били умишлено насочени към Полша – ако е така, това би било силно ескалиращ ход“, заяви Марко Рубио.
Засега няма коментар от Русия за инцидента от тази нощ.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK