И въздушното пространство на Румъния беше нарушено от дрон тази нощ. Неговият произход не се уточнява, но съседите ни вдигнаха във въздуха изтребители.

Летателният апарат е засечен по време на руска въздушна атака по украинска инфраструктура близо до границата.

Румъния вдигна два изтребителя F16 заради руски дрон във въздушното пространство

Румънските власти предупреждават жителите на югоизточния окръг Тулча близо до Дунава да се укрият.

Два изтребителя F-16 проследяват ниско летящия дрон, докато изчезва от радарите край граничното селище Чилия Веке в посока Украйна.

„Дронът не е прелитал над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението. Екипи от специалисти са в готовност да започнат издирване на евентуални отломки“, заявиха от румънското министерство на отбраната.

Румъния и Полша изпращат самолети при нападения с дронове в Украйна

Според Володимир Зеленски дронът е летял над 10 километра румънска територия в продължение на около 50 минути.

„Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия. Затова действията винаги трябва да бъдат превантивни. трябва колективна отбрана“, заяви Зеленски.

Заради руската атака по Украйна Варшава също вдигна изтребители и затвори за кратко летището в най-големия си източен град Люблин.

Желязков след руските дронове в Румъния: Следим обстановката, взели сме всички мерки

Часове по-рано американският държавен секретар коментира инцидента със свалените дронове над Полша по-рано тази седмица.

„Видяхте напълно подходящия отговор на НАТО. Не желаем това да се повтаря. Смятаме го за неприемливо, злощастно и опасно развитие. Въпросът е дали тези дронове са били умишлено насочени към Полша – ако е така, това би било силно ескалиращ ход“, заяви Марко Рубио.

Йордан Божилов: При една сериозна атака с дронове на Русия Европа няма да може да се справи

Засега няма коментар от Русия за инцидента от тази нощ.

