Унгарският премиер Виктор Орбан категорично отхвърли възможността страната му да приеме еврото, заявявайки, че Европейският съюз се намира в процес на разпад. В интервю за портала EconomX. Според Орбан, ако не бъдат направени радикални реформи в рамките на следващите две години, процесът на разпадане на ЕС може да стане необратим.

Той смята още, че не вижда воля или възможност за необходимите реформи сред бюрократите в Брюксел и лидерите на водещите държави членки. „Ако ситуацията не се промени, ЕС ще остане само преходна глава от живота ни“, коментира Орбан.

Още през септември на среща в Кьотче той предупреди, че бюджетът на ЕС за периода 2028–2035 г. „може да бъде последният, ако нищо не се промени“. Орбан предложи трансформация на съюза в система от концентрични кръгове, в която периферните държави ще си сътрудничат единствено в областта на военната сигурност и енергетиката.

Икономическа политика и избори през 2026 г.

Унгарският премиве обяви, че ще запази данъците на възможно най-ниското ниво и изключи всякакво увеличение. Той подчерта, че настоящият основен лихвен процент на Националната банка на Унгария от 6,5% (най-високият в ЕС) е „по-висок, отколкото би трябвало“. По думите му лихвите ще падат „много по-бавно, отколкото бихме искали, тъй като гуверньорът Михай Варга е „предпазлив човек“.

Инфлацията в страната остава висока – 4,3% през август, което е второто най-високо ниво в Централна Европа и над допустимия диапазон от 2-4%, определен от централната банка. Пенсионната възраст ще остане 65 години за мъже и жени, като премиерът категорично изключи реформа на пенсионната система.

Парламентарните избори в Унгария са насрочени за април 2026 г. Според последните проучвания опозиционната партия „Тиса“, оглавявана от Петер Магяр, запазва преднина пред управляващата „Фидес“. Анализатори прогнозират, че това ще бъдат най-трудните избори за Орбан, откакто е на власт през 2010 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK