Германският канцлер Фридрих Мерц направи мрачен анализ на отношенията между Европа и Русия, заявявайки, че Германия „не е във война, но вече и не е и в мир“ с Москва. Думите му прозвучаха на 29 септември в Дюселдорф, на фона на зачестилите руски провокации и нарушения на въздушното пространство на НАТО в Източна Европа.

„Позволете ми да го кажа в едно изречение, което може да звучи шокиращо на пръв поглед: ние не сме във война, но вече не сме и в мир“, каза Мерц, цитиран от световните агенции.

Вицеканцлерът и финансов министър Ларс Клингбайл също настоя съюзниците в НАТО да говорят „ясно и твърдо“ на Москва след серията инциденти.

„Очаквам в рамките на НАТО да бъде изразена ясна позиция и публично да бъде заявена към Русия. Путин провокира и тества докъде може да стигне“, коментира той пред Tagesspiegel.

Ескалиращи руски провокации

През септември Русия извърши няколко опасни навлизания в територията на НАТО:

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за 12 минути, което накара Естония да активира консултациите по член 4 от договора на НАТО.

По-рано този месец над 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, което доведе до първия пряк военен сблъсък между НАТО и Русия от началото на войната в Украйна – съюзнически самолети свалиха няколко от тях.

На 13 септември руски дрон „Геран-2“ наруши въздушното пространство на Румъния и беше следен близо час от румънски изтребители F-16.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи тези действия като част от „все по-безразсъдното поведение на Русия“.

В отговор на 23 септември НАТО отправи категорично предупреждение, че ще използва „всички необходими военни и невоенни средства, за да се защити и да възпре всички заплахи от всички посоки“. Алиансът стартира операция „Източен страж“ за подсилване на източния фланг.

Германия подкрепя думите си с военен бюджет

Берлин съчетава острата си реторика с безпрецедентни инвестиции в отбрана. Клингбайл обяви, че военният бюджет на Германия за 2026 г. ще достигне 128 млрд. долара – най-високото равнище от Студената война насам, включително 30,5 млрд. долара от специални дългови фондове. За сравнение – бюджетът за 2025 г. е бил 101 млрд.

„Приключваме с политиката на години наред затягане на коланите за Бундесвера“, каза Клингбайл в парламента и предупреди, че Русия може да бъде в позиция за атака срещу територия на НАТО до 2029 г. Правителството е решено да направи германската армия „най-силната конвенционална военна сила в Европа“.

Мерц също настоя замразените 160 млрд. долара руски активи да бъдат използвани за финансиране на военна помощ за Украйна в рамките на 3–5 години, което според него би направило продължаването на руската агресия икономически неустойчиво.

