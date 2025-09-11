Президентът Еманюел Макрон заяви, че Франция ще разположи три изтребителя, за да „помогне за защитата на полското въздушно пространство“.

Съобщението дойде, след като Варшава обвини Русия в нападение с дронове на нейна територия, предаде АФП.

„След нахлуването на руски дронове в Полша, реших да разположа три изтребителя „Рафал“, за да помогна за защитата на полското въздушно пространство и източния фланг на Европа заедно с нашите съюзници от НАТО. Няма да се поддадем на засилващата се заплаха от Русия“, написа Макрон в X.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase