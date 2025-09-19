Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония от три руски изтребителя е „извънредно опасна провокация“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Това е третото подобно нарушение на въздушното пространство на ЕС в последните дни и допълнително засилва напрежението в региона“, написа Калас в социалната мрежа „Екс“.

„Продължаваме да подкрепяме с европейски ресурси страните членки в засилването на тяхната отбрана. Путин изпитва решителността на Запада. Не бива да показваме слабост“, допълни тя.

