Мерц: Путин няма да приключи с превземането на Украйна, това ще бъде само началото

Германия е на висока степен на готовност за саботажни планове, идващи от Москва

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:34 ч. 08.09.2025 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че „империалистическият план“ на руския президент Владимир Путин няма да приключи с превземането на Украйна, а ще бъде само началото, предаде АФП.

На конференция на германските посланици Мерц заяви, че „ежедневно и с нарастваща интензивност преживяваме хибридни руски атаки, включително върху нашата инфраструктура“, като посочи и „провокациите на Москва в Северно и Балтийско море“.

Германия е вторият по големина доставчик на военна помощ за Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. и е на висока степен на готовност за саботажни планове, идващи от Москва.

Кремъл: Санкциите никога няма да накарат Русия да промени курса си

Мерц обяви, че ускорява укрепването на отбранителните способности на Германия пред съмненията на американския президент Доналд Тръмп за бъдещата сила на трансатлантическия алианс и иска Германия да разполага с „най-силната конвенционална армия в Европа“, предаде БГНЕС. 

„Имаме исторически задачи,“ каза той, сред които „изграждане на нова архитектура за сигурност, която да устои десетилетия напред“.

Над 800 дрона и 13 ракети: Европа осъди руската въздушна атака срещу Украйна

„Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск от много страни, включително и в политическия Запад,“ допълни канцлерът, като подчерта, че „нов конфликт между системи е започнал между либералните демокрации и ос на автокрации“. 

