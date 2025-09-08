Украйна заяви, че Русия има голямо предимство по отношение на човешките ресурси и средствата по фронтовата линия в източната част на страната, където армията на Москва от месеци насам напредва стабилно.

„Врагът има тройно предимство по отношение на сили и ресурси, а в основните зони на концентрация то може да достигне четири до шест пъти“, заяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски в изявление в социалните медии за развитието на бойните действия през изминалия месец.

Руските сили напредваха в източна Украйна през целия август, макар и с малко по-бавно темпо в сравнение с предходните месеци, показва анализ на AFP на данни, предоставени от Института за изследване на войната (ISW).

„Врагът използва тактиката на „пълзящо“ напредване с малки пехотни групи, опитвайки се да проникне в населените места, използвайки пространството между позициите и избягвайки директен бой“, каза още Сирски.

По думите му украинските сили са възвърнали контрола над 58 квадратни километра и няколко малки населени места.

Русия в момента окупира около 20% от Украйна и заяви, че ще продължи да воюва, ако мирът не бъде сключен по нейните условия.

