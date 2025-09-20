Нарушаването на въздушното пространство на НАТО изисква твърда реакция. Това заяви външният министър на Естония, след като вчера три руски изтребителя навлязоха в небето на страната без разрешение. Москва отрича.

Естония призова съюзниците за единство и предупреди.

„Ако съберем всичко, което се случи през последните няколко седмици, включително и атаките срещу Полша с 19 дрона – това вече представлява систематично тестване на НАТО“, заяви външният министър на Естония Маргус Цахна.

Още вчера правителството поиска Алианса да активира член четвърти за спешни консултации между държавите членки.

„Не ми харесва. Може да е голям проблем“, каза американският президент Доналд Тръмп.

„В отговор на тези повтарящи се нарушения ще бъде приета стратегия за сигурност“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Русия твърди, че изтребителите са извършвали полет над неутрални води до Калининградска област.

Естония обаче казва, че бойните самолети са били с изключени системи за разпознаване и са прекарали 12 минути във въздушното пространство на страната.

