Съпругата на диджея го е отвела в болница веднага след инцидента, но се разбира, че лекарите са го обявили за мъртъв при пристигането му. От полицията съобщават, че вече са осигурили записи от камерите за видеонаблюдение в района.

Предаванията на радиоводещия обикновено се излъчват на Фейсбук страницата на 94,7 Gold Mega Calamba FM, която има около 2400 последователи.

Президентът на Филипините и Националният съюз на журналистите осъдиха убийството на Хумалон.

„Разпоредих на Националната полиция да проведе задълбочено разследване, за да изправи бързо извършителите пред съда. Нападенията срещу журналисти няма да бъдат толерирани в нашата демокрация и тези, които застрашават свободата на медиите, ще понесат всички последствия от действията си“, заяви президентът.

