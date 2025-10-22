Турция засили усилията си за придобиване на изтребители Eurofighter и F-35

Турция оценява различни варианти за укрепване на въздушната си мощ и засилва усилията си за бързо придобиване на модерни изтребители от европейски страни и САЩ, като се стреми да навакса изоставането си от регионални конкуренти като Израел, се посочва в доклад, публикуван днес, предаде БГНЕС.

Турция, членка на НАТО, която разполага с втората по големина армия в алианса, се стреми да се възползва от най-добрите си отношения със Запада от години, за да добави 40 изтребителя Eurofighter Typhoon, за които подписа предварително споразумение през юли, а по-късно и самолети F-35, произведени в САЩ, въпреки санкциите на Вашингтон, които понастоящем блокират всяка сделка.

Ударите на Израел, най-модерната армия в Близкия изток със стотици изтребители F-15, F-16 и F-35, доставени от САЩ, срещу съседите на Турция Иран и Сирия, както и срещу Ливан и Катар, разтревожиха Анкара през последната година.

Това е подтикнало страната да се стреми към бързо укрепване на въздушната си мощ, за да противодейства на всякакви потенциални заплахи, според официални представители, цитирани от в. „Сабах“.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган остро критикува безмилостните атаки на Израел срещу Газа и други части на Близкия изток, а някога топлите отношения между двете страни са достигнали ново дъно.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че базите, съюзниците и подкрепата на Турция за армията в Сирия представляват заплаха за Израел.

За самолетите Typhoon Турция е на път да сключи сделка с Великобритания и други европейски страни, по която ще получи незабавно 12 от тях, макар и употребявани, от предишни купувачи Катар и Оман, за да задоволи незабавните си нужди, съобщи за Ройтерс човек, запознат с въпроса.

Членовете на консорциума Eurofighter – Великобритания, Германия, Италия и Испания – ще одобрят предложението за продажба на употребявани самолети, като в следващите години ще предоставят на Турция 28 нови самолета, в очакване на окончателно споразумение за покупка, каза източникът.

Очакваше се Ердоган да обсъди предложението по време на посещенията си в Катар и Оман в днес и утре, като основните въпроси ще бъдат броят на самолетите, цените и сроковете.

Ердоган ще приеме британския премиер Кир Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц по-късно този месец, когато споразуменията биха могли да бъдат сключени, казват източници.