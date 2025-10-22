dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 12°
23 Разкъсана облачност 11°
00 Разкъсана облачност 11°
01 Разкъсана облачност 10°
02 Незначителна облачност
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Турция засили усилията си за придобиване на изтребители Eurofighter и F-35

Очакваше се Ердоган да обсъди предложението по време на посещенията си в Катар и Оман

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:57 ч. 22.10.2025 г.

Турция оценява различни варианти за укрепване на въздушната си мощ и засилва усилията си за бързо придобиване на модерни изтребители от европейски страни и САЩ, като се стреми да навакса изоставането си от регионални конкуренти като Израел, се посочва в доклад, публикуван днес, предаде БГНЕС.

Турция, членка на НАТО, която разполага с втората по големина армия в алианса, се стреми да се възползва от най-добрите си отношения със Запада от години, за да добави 40 изтребителя Eurofighter Typhoon, за които подписа предварително споразумение през юли, а по-късно и самолети F-35, произведени в САЩ, въпреки санкциите на Вашингтон, които понастоящем блокират всяка сделка. 

Швеция води преговори за продажба на изтребители „Грипен“ на Украйна

Ударите на Израел, най-модерната армия в Близкия изток със стотици изтребители F-15, F-16 и F-35, доставени от САЩ, срещу съседите на Турция Иран и Сирия, както и срещу Ливан и Катар, разтревожиха Анкара през последната година.

Това е подтикнало страната да се стреми към бързо укрепване на въздушната си мощ, за да противодейства на всякакви потенциални заплахи, според официални представители, цитирани от в. „Сабах“.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган остро критикува безмилостните атаки на Израел срещу Газа и други части на Близкия изток, а някога топлите отношения между двете страни са достигнали ново дъно.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че базите, съюзниците и подкрепата на Турция за армията в Сирия представляват заплаха за Израел. 

Осем изтребителя F-16 идват до края на годината (ВИДЕО)

За самолетите Typhoon Турция е на път да сключи сделка с Великобритания и други европейски страни, по която ще получи незабавно 12 от тях, макар и употребявани, от предишни купувачи Катар и Оман, за да задоволи незабавните си нужди, съобщи за Ройтерс човек, запознат с въпроса.

Членовете на консорциума Eurofighter – Великобритания, Германия, Италия и Испания – ще одобрят предложението за продажба на употребявани самолети, като в следващите години ще предоставят на Турция 28 нови самолета, в очакване на окончателно споразумение за покупка, каза източникът.

Очакваше се Ердоган да обсъди предложението по време на посещенията си в Катар и Оман в днес и утре, като основните въпроси ще бъдат броят на самолетите, цените и сроковете. 

Мисия

Ердоган ще приеме британския премиер Кир Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц по-късно този месец, когато споразуменията биха могли да бъдат сключени, казват източници.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

Ученици ограбвали и изнасилвали учителката си в продължение на месеци

Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България

Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България
Мярката на дете, убило дете в столичен мол: Заседанието прекъсна, линейка откара обвиняемия

Мярката на дете, убило дете в столичен мол: Заседанието прекъсна, линейка откара обвиняемия
Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп

Задържаният за тройното убийство говори трудно, не признава. Оцелялото дете избягало със спукан череп
Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни

Шофьор от Разградско изненада полицаи с необичайната си шофьорска книжка валидна точно 10 години, 5 месеца и 28 дни
Тази сутрин
Снимка: Графа за клипа на „Всеки от нас“: За мен това е кауза – загубих майка си от рак, диагностицираха и баща ми
Графа за клипа на „Всеки от нас“: За мен това е кауза – загубих майка си от рак, диагностицираха и баща ми
Снимка: Разделно изхвърляне на боклука: Защо е важно да рециклираме отпадъците си?
Разделно изхвърляне на боклука: Защо е важно да рециклираме отпадъците си?
Снимка: „Това е детската ми мечта“: Варненска легенда капитан Светлозар Тенев ще обиколи света сам с яхтата си
„Това е детската ми мечта“: Варненска легенда капитан Светлозар Тенев ще обиколи света сам с яхтата си
Лице в лице
Снимка: Сигурност в училищата
Сигурност в училищата
Снимка: Охрана и безопасност в моловете
Охрана и безопасност в моловете
Снимка: Пътят на Северна Македония към ЕС
Пътят на Северна Македония към ЕС
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система