До края на годината в България ще бъдат дислоцирани общо осем изтребителя F-16 Block 70. Първите два се очаква да кацнат у нас в рамките на следващите седмици.

Това каза командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев по време на официалната церемония за Празника на авиацията и Военновъздушните сили в София, предаде БГНЕС. 

В момента в авиобаза „Граф Игнатиево“ вече се намират четири самолета от първия договор със САЩ, като един от тях е преминал официална приемка.

Снимка: Министерски съвет

Заради модернизацията на базата машините се съхраняват в налични затворени хангари и в олекотени укрития на стоянката. Строежът на постоянните стоманобетонни укрития напредва и трябва да приключи до края на годината. 

Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

„Всички изисквания на американската страна за защита на класифицираната информация се спазват стриктно“, подчерта ген. Русев, цитиран от общественото радио.

Шестима български пилоти вече са завършили подготовката си в САЩ и ще летят у нас с американски инструктори. Догодина още седем летци заминават за обучение отвъд океана. Паралелно се отстраняват установените технически проблеми по първия доставен самолет. „Дефектът не е по вина на българската страна. Очаквам в рамките на две седмици машината да бъде напълно ремонтирана, а малко след нея и втората“, уточни командирът. 

Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза

Русев все още не се ангажира с точна дата, на която F-16 ще поемат бойното дежурство. „Трябва да разполагаме с напълно оборудвани самолети и достатъчно обучени екипажи съгласно стандартите на НАТО. Едва тогава ВВС ще обявят готовност за дежурство с F-16“, заяви той.

Военновъздушните сили вече са подписали договор за нов зенитно-ракетен комплекс, а до края на годината се очаква и споразумение за трикоординатни радари. „F-16 е отличен, но скъп за поддръжка самолет. След като сме го закупили, сме длъжни да осигурим необходимите средства, за да лети безопасно и редовно“, подчерта командирът на ВВС. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK