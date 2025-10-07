dalivali.bg
Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София
Израелските сили обстрелват Газа навръх годишнината от нападението на "Хамас" срещу Израел

Още през 2015 г. властите са сигнализирани за строителството в коритото на р. Дращела при „Елените“

Рекордни глоби в Турция за брокери, надували изкуствено цените на имотите

Камарата на архитектите: Поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване

Безпрецедентна операция на Острова: Българи са част от банда, изпращала хиляди крадени телефони в Китай

Вейп е причинил пожар, при който е загинало 6-годишно дете

Две години след кървавия 7 октомври: Нетаняху вижда края на войната в Газа

Ръководството на „Елените“: Опустошителна природна стихия - и най-здравите инженерни решения са безсилни

Не, отровна змия не е умряла, след като е ухапала пиян загорец
България

Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:08 ч. 07.10.2025 г.

Горивният резервоар на първия ни изтребител F-16 се е оказал дефектен, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Машината е в гаранция и фирмата производител - американската компания „Локхийт Мартин“, ще поеме разходите по ремонта.

Откриха теч на гориво на първия доставен български изтребител F-16

Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов.

Това е и причината изтребителят да не бъде приет на въоръжение.

В България вече са доставени четири изтребителя, а до края на годината се очакват още четири, което струва на страната ни няколко милиарда.

„Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност“, обясни Запрянов.

„След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение“, допълни военният министър.

