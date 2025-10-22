Швеция е подписала писмо за намерение за износ на до 150 от произведените в страната изтребители „Грипен“ (Gripen) за Украйна, заяви шведският премиер Улф Кристерсон в сряда (22 октомври) след среща с украинския президент Володимир Зеленски.

Двамата лидери се срещнаха за разговори в Линкьопинг, Южна Швеция, и посетиха аерокосмическата и отбранителна компания Saab - производител на изтребителя JAS 39 Gripen, самолета за наблюдение GlobalEye, ракетни системи, противотанкови пехотни оръжия и друго оборудване.

Кристерсон заяви на пресконференция, че двете страни са подписали дългосрочно споразумение за сътрудничество в областта на противовъздушната отбрана, което включва възможността за износ на 100-150 новопроизведени изтребители Gripen E.

Възможността за доставка на Gripen за Украйна е била разглеждана през последните две години, но е била отложена, за да може Киев да се съсредоточи върху въвеждането на американски изтребители F-16, които започна да разполага миналия август.

Грипен е в експлоатация от 1996 г., а Saab е произвела общо около 280 самолета.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK