Русия ще изпрати повиквателна за резервистите след украинските удари по рафинерии и заводи, предава Ройтерс.

„За да се повиши нивото на сигурност на критичната инфраструктура и други обекти, жизненоважни за благосъстоянието на гражданите, е взето решение за ангажиране на най-подготвените и патриотични граждани в осъществяването на мерки за защита на граждански обекти дълбоко на територията на Русия.“, каза Вицеадмирал Владимир Цимлянски, ръководителят на руската военна служба.

„Проект на закон изяснява целите, за които се използват резервисти, като предвижда възможността за изпращането им в специални тренировъчни лагери за защита на жизненоважна инфраструктура – ​​енергетика, транспорт, нефтопреработвателни заводи и друга инфраструктура само в техния регион.“, добави той.

„Бих искал да отбележа, че е важно да не се бъркат резервистите с „договорни войници“ – действащи военнослужещи. Основната разлика между резервистите и войниците по договор е, че те могат да съчетават времето си в резерва с основната си работа. Резервистите не са военнослужещи и имат всички права на цивилни. Резервистите са граждани, които преди това са служили във въоръжените сили или други служби за сигурност и които доброволно сключват договор за служба в резерва.“, уточни Владимир Цимлянски.

„Проектът на закона, разработен по инициатива на руското Министерство на отбраната, не засяга всички граждани и не улеснява набирането им на военна служба, в зони на „специалната военна операция“ или разполагане извън страната. Освен това, не се говори за мобилизация.“, каза още той.

