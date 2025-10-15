dalivali.bg
Мисия "Източен страж": Германия разполага изтребители в Полша

„Когато Путин тества нашите граници, било то в Полша, Естония или другаде, ние реагираме решително“

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:45 ч. 15.10.2025 г.

Германия ще разположи свои изтребители "Юрофайтър" в полската военна база в Малборк, за да защити по-добре източните членове на НАТО, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус, предаде ДПА.

"Ще допринесем за защитата на източния фланг с патрулни полети", заяви Писториус в кулоарите на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел.

"Това ни прави още по-активни, присъстващи и видими на източната граница на алианса", добави той, цитирана от БТА. 

Руски самолети над Балтийско море: Изтребители на НАТО с ново извънредно излитане

НАТО стартира нова мисия през септември, за да защити по-добре въздушното пространство на източноевропейските си членове след поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия.

Изтребителите ще увеличат приноса на Германия към мисията, наречена "Източен страж"

"Когато (руският президент Владимир) Путин тества нашите граници, било то в Полша, Естония или другаде, ние реагираме решително, бързо и ефективно", заяви Писториус.

