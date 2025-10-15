dalivali.bg
София
сега Слънчево 10°
22 Незначителна облачност 10°
23 Незначителна облачност
00 Незначителна облачност
01 Незначителна облачност
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

„Единствено за декорации“: Град забрани осиновяването на черни котки за Хелоуин

„Единствено за декорации“: Град забрани осиновяването на черни котки за Хелоуин
Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша

Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша

Социолог: Има три опции - най-малко вероятната са избори веднага, а най-вероятната – кадрови промени

Никос Вертис пред bTV преди концерта в София: Започнах да мия коли, когато бях едва на 11

Бунтът на младите лекари: Шествие с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд

Среща на военните министри на НАТО: Как Алиансът отговаря на руските провокации с дронове?

Три са критичните точки и в Царево, и в "Елените" - сред тях подземният тунел, незаконно сметище, комплекс и мостове

Очакват се нови силни дъждове по Южното Черноморие, задействаха BG-Alert

Три жени нападнаха сестра и лекар в спешната помощ в Разлог (ВИДЕО)

Преформатиране на кабинета – преформатиране и на НС: Какви са възможните конфигурации?
Светът

Турция ще строи ново летище върху изкуствен остров в Черно море

Втората фаза е строителството на инфраструктурата върху площ от 3 милиона квадратни метра, която ще бъде „отнета“ от морето

Снимка: iStock
Кадър от Трабзон.

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:43 ч. 15.10.2025 г.

В Турция е подготвен проект за изграждане на ново летище върху изкуствен остров в Черно море край град Трабзон.

“Планираме търгът за летището, което ще бъде построено над морето, да приключи тази година. А догодина да започне работата по изграждането”, заяви турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралъоглу пред Анадолската агенция, пише в. "Миллиет".

Съществуващото летище на черноморския град Трабзон е първото летище, построено върху морето. По думите на турския транспортен министър, то е едно от най-натоварените в Турция, поради което се работи по проект за построяване на ново летище, предаде БТА.

Прочута гръцка гимназия в Истанбул може да бъде принудена да напусне сградата си

„Сегашната писта на летище Трабзон не отговаря на международните стандарти. То има една писта с дължина 2640 метра, а площта на пистата не е с необходимия размер. Съществуващите съоръжения не са достатъчни, за да поберат постоянно нарастващия брой пътници и товари. Поради което завършихме проекта за новото летище“, допълва министърът.

Новото летище в Трабзон се планира да бъде построено на три етапа. Първата фаза обхваща развитието, поддръжката, ремонта и обновяването на съществуващите съоръжения до изграждането на новото летище. Втората фаза е строителството на инфраструктурата, включваща нови писти, пътеки за рулиране, перони, ленти за таксиметрови коли върху площ от 3 милиона квадратни метра, която ще бъде "отнета" от морето.

Турският енергиен министър на форум в Москва: „Турски поток“ има значение за енергийната сигурност на Европа

Третата фаза обхваща изграждането на нови надземни съоръжения, включително терминална площ от 110 000 квадратни метра и общо 65 000 квадратни метра технически блокове, кули и спомагателни сгради.

Предвижда се новото летище да бъде с годишен капацитет 10 млн. пътници и да бъде построено за срок от около 7 години.

Летище Трабзон, което обслужва населението и в черноморските градове Орду и Гиресун, е първият аеропорт, построен върху изкуствен остров. То бе открито преди 10 години и е на стойност 133 млн. долара. А за построяването на изкуствения остров са използвани 35 млн. тона почва.

Земетресение в Турция

Черноморският регион на Турция, който е с население около 8 млн., е третият по гъстота на населението регион след Средиземноморския  (11 млн. души) и Егейския (около 9 млн. души).

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България

Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България
Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът

Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът
КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)

КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)
Часове гори пернишкият завод „Стомана Индъстри“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Часове гори пернишкият завод „Стомана Индъстри“ (ВИДЕО+СНИМКИ)
Без кворум: Парламентът няма да заседава днес

Без кворум: Парламентът няма да заседава днес
Тази сутрин
Снимка: Четиримата италиански тенори – магията на белкантото се завръща в София (ВИДЕО)
Четиримата италиански тенори – магията на белкантото се завръща в София (ВИДЕО)
Снимка: На фона на протестите: Нова длъжност във всяка болница ще следи за натоварването на специализантите
На фона на протестите: Нова длъжност във всяка болница ще следи за натоварването на специализантите
Снимка: Политолог за изборите в Пазарджик: За амбициите на Пеевски небето не е предел – те са големи
Политолог за изборите в Пазарджик: За амбициите на Пеевски небето не е предел – те са големи
Лице в лице
Снимка: Парламент без кворум, кабинет без заседание
Парламент без кворум, кабинет без заседание
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Снимка: Трусове във властта след изборите в Пазарджик
Трусове във властта след изборите в Пазарджик
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука