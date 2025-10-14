Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер удари Западна Турция.Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано на 51 км югоизточно от Балъкесир, Турция, 9 км югозападно от Синдърги, Турция, на дълбочина 9 км.



Трусът е регистриран в 20:33 ч. местно време.

Турция се намира върху една от най-активните сеизмични зони в света — Северноанадолският разлом, където редовно се регистрират трусове с различна сила.

Специалисти напомнят, че макар магнитуд 4,1 да не е висок, плитките земетресения често се усещат ясно и могат да предизвикат локални повреди по по-стари или неустойчиви сгради.

Сеизмологичните служби продължават да наблюдават района за възможни вторични трусове.

