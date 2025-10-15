Прочута гръцка гимназия в Истанбул може да бъде принудена да напусне сградата си

Великата народна школа, най-старото гръцко училище в Истанбул и една от най-старите образователни институции в Турция, е изправена пред опасността от принудителна евакуация, защото не отговаря на противоземетръсните изисквания, съобщи „Хюриет дейли нюз“.

Стойността на дейностите по укрепване на историческата сграда на училището се оценяват на повече от 10 милиона евро.

Турското министерство на образованието официално е информирало училището, че трябва да напусне сградата до 90 дни заради опасения за конструктивната ѝ устойчивост.

Директорът на училището Димитрис Зотос каза, че училището няма необходимите средства, за да финансира проекта за противоземетръсна устойчивост. „Всички училища в Турция са длъжни на направят тестове за сеизмична устойчивост. Ние информирахме министъра на образованието Юсуф Текин за финансовите си ограничения по време на посещението му през 2023 г. Въпреки че министерството и окръжната управа в Истанбул подкрепиха процедурата за извършване на тестовете, решението за евакуация дойде неочаквано в средата на септември“, каза Зотос пред седмичния вестник „Агос“.

В момента институцията търси нова сграда, за да гарантира, че образователният процес ще продължи без прекъсване. „Наш приоритет е да предотвратим всякаква вреда за нашите ученици (…) Целта ни е да запазим името и традицията на училището живи, както е било в продължение на 571 години.

Това обаче не е единственият проблем, пред който е изправена гръцката Велика народна школа в Истанбул. Наскоро стана известно, че през тази учебна година гимназията не е записала нови ученици заради свиването на гръцката общност в града. В резултат броят на учениците е спаднал за последните 140 години от 730 на 30.

Гръцката Велика народна школа в Истанбул е основана през 1454 г., само година след османското завоевание на византийската столица, по силата на споразумение между султан Мехмед II и патриарх Генадий Схоларий. Училището бързо се превръща в център за подготовка на висши служители, преводачи и клирици през османския период.

Внушителната сграда близо до Патриаршията в истанбулския квартал Фенер, където днес се помещава гимназията, е открита през 1882 г. Тя е една от забележителностите на града и понякога е наричана „петата най-голяма крепост в Европа“ заради характерната си архитектура.

В училището са учили и мнозина български възрожденци като екзарх Антим I, екзарх Йосиф I, Иларион Макариополски, Георги Раковски, Алеко Богориди, Гаврил Кръстевич и др.