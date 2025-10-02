Земетресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Усетило се е особено осезаемо в азиатската част на Истанбул.
Трусът е бил кратък - няколко секунди. Той обаче е предизвикал паника и много хора са излезли на улиците.
Земетресението е усетено и в Бургас. Жители разказват, че са усетили леко разклащане на жилищни сгради. Трусът е усетен на много места в града, пише БТА.
От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5 и на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.
Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.
Последвали са няколко вторични труса със сила между 2 и 4 по скалата на Рихтер.
Не се съобщава за пострадали и разрушения.
