Газопроводът „Турски поток“ играе ключова роля за осигуряването на енергийната сигурност на Европа, заяви министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар на енергиен форум в Москва, съобщиха руски медии.

„Но за да танцуваш танго са нужни двама. Затова е важно да има съответен подход и от Европейския съюз“, каза Байрактар на панела „Световни енергийни пазари: трансформация на отношенията и баланс на интересите“ на форума „Руска енергийна седмица“ в Москва.

„Турски поток“ свързва Русия с Турция по дъното на Черно море. Той има капацитет от 31,5 млрд. куб. м природен газ и е предназначен за доставки на газ за Турция и страните от Южна и Югоизточна Европа.

В момента той остава последният активен маршрут за доставки на природен газ от Русия към Европа след спирането на транзита през Украйна.

Според данни на Европейската мрежа на операторите за пренос на природен газ (ENTSOG) в периода януари – септември тази година Русия е увеличила износа на природен газ към Европа по „Турски поток“ със 7% в сравнение същия период миналата година, като руският износ по него е достигнал 13 млрд. куб. м, допълва агенцията.

През септември Европейската комисия съобщи, че осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ - Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария. Последните две се снабдяват чрез „Турски поток“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви за цел ЕС да спре окончателно вноса на руски природен газ до 2027 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK